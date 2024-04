Ali eguaglia Mennea | Sono stato fermo un anno - se non gareggio dopo un po’ impazzisco

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 25 aprile 2024) Chituru Ali hato il tempo di Pietronei 100 metri di 10”01 durante la prima tappa del World Continental Tour. L’intervista al Messaggero dell’atleta classe 99 di Como. Ali: «Ho ancora tanto da dimostrare. Agli Europei saprò cosa fare,sereno» Si aspettava una prestazione del genere? «La prima cosa che mi è venuta in mente è stata: grazie a Dio non erano 60 metri.partito molto piano ma poi ho cambiato passo». Cosa prova nell’averto il tempo di? «Tra i giganti, mi sento quello nuovo, che ha ancora tanto da dimostrare.unlesione al tendine e ho avuto poco tempo per dimostrare la mia velocità. I 100 metri mi piacciono tanto, più dei 60. Vorrei in futuro fare ...