Acqua ossigenata e soda caustica nel latte - maxi sequestro del Nas nelle Marche | il plauso del ministro

Latte e formaggi avariati, soda caustica e acqua ossigenata per correggerne l’acidità: maxi-sequestro per 200 tonnellate - Soda caustica e acqua ossigenata per correggere l’acidità del latte avariato. Sarebbe scattato per questo il maxi-sequestro di 90 tonnellate di latte e di 110 di formaggi adulterati a Colli al Metauro ...

Latte e formaggi, maxi perquisizione a Colli al Metauro e a Jesi. Il Nas ne sequestra 200 tonnellate. Coinvolto il consorzio Fattorie Marchigiane - PESARO Latte e formaggi adulterati messi in commercio e destinati alla grande distribuzione: un’indagine partita da Pesaro ha portato al momento al sequestro di 200 tonnellate complessive ...

Maxi-sequestro di latte. Soda caustica e acqua ossigenata per correggere prodotti avariati - Operazione dei carabinieri Nas di Ancona nell’azienda Fattorie Marchigiane di Colli al Metauro, controllata del gruppo Tre Valli. Dieci indagati. Si procede per adulterazione e sofisticazione.

