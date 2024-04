25aprile -allerta e tensioni sulla Festa

(Di giovedì 25 aprile 2024) 7.00 Si celebra oggi ladella Liberazione dal nazifascismo, la fine dell' occupazione nazista e la caduta del fascismo, 79 anni fa. Il Presidente Mattarella,con la premier Meloni e le alte cariche dello Stato, deporrà una corona d'alloro all'Altare della Patria,tomba del Milite Ignoto. Il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani sarà alle Fosse Ardeatine Numerosi appuntamenti in tutte le città con cortei e commemorazioni.Predisposto dal Viminale un piano di sicurezza nazionale, timore di proteste e scontri.

