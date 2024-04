25 Aprile - Vannino Chiti | Tre aspetti da capir - allora la Festa diventa un patrimonio di tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Firenze, 252024 – “Il 25sia unache unisce, non che divide". L’appello arriva da, presidente dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea. Bell’auspicio. Ma siamo ancora lontani dal vederlo realizzato. Perché? "Sono convinto che un popolo che non ha memoria storica condivisa non può costruire il futuro: al giorno d’oggi questa memoria storica condivisa non c’è". Cosa deve fare il nostro Paese per uscire da queste diatribe? "Tutte le forze politiche che sono in Parlamento devono aderire convintamente all’antifascismo. Che è cosa diversa dall’a-fascismo". Che cos’è l’a-fascismo? "E’ quell’impostazione mentale, sociale e politica che afferma che il ’45 ha chiuso un’epoca e che valori come l’antifascismo devono rimanere confinati nel ...