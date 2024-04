25 Aprile - tensione tra i manifestanti della Brigata ebraica e Pro Palestina a Roma

(Di giovedì 25 aprile 2024)tra iPro, a Porta San Paolo, nel corso delle celebrazioni per il 25. Tra i fischi e gli insulti è stato lanciato anche qualche petardo. A ogni “Free Free Palestine” dei movimenti prosono seguiti insulti e gestacci dalle file della Brigata ebraica. Sono volati anche barattoli contro i movimenti proe sassi contro i cronisti. Diversi cordoni di polizia hanno tenuto separati i. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

