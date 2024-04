25 aprile - Sala | L’importante non è dichiararsi antifascist - ma esserlo

(Di giovedì 25 aprile 2024) MILANO – “Non e’ tantoi, ma. Perche’e’ facile, ma se vuoi esserea, per esempio, non devi frequentare in Europa persone e sistemi che invece al fascismo sono eccome vicini. Secondo me ormai e’ diventato troppo una semplificazionei, bisogna fare anche di piu’ visto momento delicato”. Cosi’ si è espresso il sindaco di Milano, Giuseppe(foto), intervenendo al Sacrario dei caduti milanesi. L'articolo L'Opinionista.

Celebrazione del 25 aprile a Milano: oltre 100mila persone in piazza Duomo - Oltre 100mila persone si sono radunate in piazza Duomo a Milano per celebrare il 25 aprile, secondo le stime del presidente dell'Anpi, Primo Minelli. La manifestazione, organizzata per commemorare la ...

25 aprile, Mattarella: "Senza memoria non c'e' futuro" - "Occorre - oggi e in futuro - far memoria di quelle stragi" nazifasciste "e di quelle vittime e sono preziose le iniziative nazionali e regionali che la sorreggono. Senza memoria, non c'e' futuro". Lo ...

Majorino: 25 aprile giornata per celebrare l'antifascismo - Milano, 25 apr. (askanews) - 'E' sempre una straordinaria giornata per celebrare i valori dell'antifascismo e della resistenza e per richiamarne ...

