25 Aprile - partito il corteo a Milano

(Di giovedì 25 aprile 2024) 14.57 E'da Porta Venezia, a, ilper la Festa della Liberazione.L'arrivo è previsto in piazza Duomo, dove ci saranno alcuni interventi, tra cui quello del sindaco Sala, del presidente Anpi Pagliarulo e del presidente Associazione ex deportati Venegoni. Uncon tante anime e che rispecchia le tensioni anche internazionali. Presente la Brigata ebraica,in polemica con l'Anpi per il "Cessate il fuoco ovunque", e molti esponenti politici. A Piazza Duomo, presidio pro-Palestina con una lunga bandiera palestinese.