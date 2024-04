25 aprile | Mulè - ' ricordare pagina eroica militari italiani internati e dedicare una Giornata'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - “Celebrare il 25significa anche rileggere pagine di storia sconosciute o poco valorizzate e che invece meritano la massima considerazione da parte degli. Tra queste pagine vi è quella che riguarda gli. Si tratta di circa 650mila soldati che dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 si rifiutarono di combattere accanto a Hitler o di divenire parte della Repubblica di Salò”. Lo afferma Giorgio, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera. “Questi ufficiali e soldati -ricorda- furono eroi di una resistenza che per coraggio e dirittura morale equivale a quella armata: il loro destino fu quello di essere deportati in 21 campi di concentramento del Reich, in molti casi furono fucilati e in molti altri ...