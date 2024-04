25 aprile - manifestazioni in tutta Italia | tensioni al corteo a Roma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) (Adnkronos) - Tensione tra grida, insulti e petardi a piazza di porta San Paolo adove sono in corso duecontemporaneamente in occasione del 25, Festa della Liberazione. Da un lato i manifestanti pro Palestina, circa 300 persone tra movimento degli studenti palestinesi, antagonisti e collettivi universitari, dall'altro rappresentanti della Brigata ebraica e della comunità ebraica. I due schieramenti sono separati dai blindati della polizia e dagli agenti in tenuta anti sommossa. Un manifestante del gruppo della Brigata ebraica ha tentato di forzare il cordone della polizia per raggiungere il presidio pro Palestina ma è stato bloccato dalle forze dell'ordine. Negli stessi istanti dalle fila della Brigata ebraica sono stati lanciati alcuni sassi verso il gruppo di cronisti presenti. "Fuori i genocidi dalla ...