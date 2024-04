25 aprile - Gualtieri | Senza la Resistenza l’Italia non avrebbe saputo rinnovarsi con la democrazia

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata oggi a Kiev, da dove presiederà la riunione del G7, convocata in videoconferenza, in occasione del secondo anniversario della guerra in Ucraina. Al vertice interverrà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La premier è arrivata nella ...

Continua a leggere>>