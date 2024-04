25 aprile | Carfagna - ' lasciare a giovani Italia più forte e unita'

(Di giovedì 25 aprile 2024) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - “Buon 25e buona festa della Liberazione a tutti. Oggi ricordiamo con profonda gratitudine coloro che, con coraggio, hanno lottato insieme, mettendo da parte differenze politiche e culturali, per liberare l'dalla dittatura e dall'occupazione nazifascista”. Lo scrive sui social Mara, presidente di Azione. “Una data –aggiunge- che simboleggia non solo un trionfo del passato, ma anche l'impegno costante a difendere i valori di libertà e giustizia che definiscono lo spazio della democraziana ed europea. Continuare a perpetuare questi valori è fondamentale perin eredità alle future generazioni un'più, nella quale tutti possano essere e sentirsi liberi”.

MELONI: FINE FASCISMO - “Nel giorno in cui l’Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari.9colonne

