Zhang | Inter - punteremo di nuovo al massimo Dico grazie a Moratti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Stevenanche dalla Cina continua ad esprimere il proprio orgoglio per il grande successo dell’. Ecco le parole del Presidente nerazzurro, che nelle scorse ore ha partecipato anche ad una diretta sui social con i ragazzi di Simone Inzaghi. INTENZIONI – Steven, fresco di successo e seconda stella, racconta come si è avvicinato all’: «Inizialmente non avevo intenzione di diventare presidente, ma poi alcune parole dimi hanno spinto in questa posizione. Durante i miei studi non immaginavo cosa significasse gestire un club, non sapevo nemmeno cosa fosse lo sport. Puoi percepire questa cultura solo attraverso gli occhi dei tifosi, dagli stadi, puoi sentire la cultura di questa terra e capire che la cultura sportiva americana è diversa da quella europea. Qui è veramente ...