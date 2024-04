Zhang assente alla festa scudetto | il presidente atteso a maggio per saldare i debiti

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L'Inter è diventata «Campione d'Italia» per la 20ª volta nella sua storia, conquistando il titolo lunedì nel derby in casa del Milan. In quello che è un primo caso assoluto, una delle due squadre della stessa città ha potuto così festeggiare loin un derby contro i rivali, chiudendo ogni discorso con ben cinque giornate di anticipo. Al Meazza, però, non c'era ilSteven, che era presente lo scorso weekend al GP di Cina di F1. La sua assenza a Milano non è passata inosservata. Le ‘chiacchiere' lo vogliono in Cina per risolvere i gravi problemi finanziari a cui deve fare fronte e che a finela squadra passi nelle mani del Fondo Oaktree per insolvenza del suo leader massimo (come accadde per il Milan che finì a Elliott per la morosità di Mr. Li). Ma le voci “sono false” secondo il ...

“Ecco chi c’è dietro Pimco”: nuovo…" - Il futuro societario dell’Inter è vicino a una sua definizione, almeno per quanto riguarda il breve termine. Nelle prossime settimane, infatti, Steven zhang dovrebbe annunciare un nuovo accordo di rif ...informazione

zhang più presente che mai. E per l’Inter in arrivo un extra bonus e un orologio premio - In più in arrivo per l'Inter un doppio regalo a sorpresa. "Alla faccia del presidente che per qualcuno sarebbe pure “assente”, perso chissà dove nell’immensa Cina. Steven zhang, l’uomo della stella, ...fcinter1908

Perché zhang non era a Milano per la festa Scudetto dell’Inter e non si vede in Italia da un anno - A Shanghai, complice la tappa del Mondiale di F1 in Cina, il presidente ha messo la sordina al mormorio di fondo sulla possibile (inevitabile) cessione della società quale pegno di debiti non onorati.fanpage