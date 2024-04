Zanotti avvisa il Geas | Contro Cambopasso sarà la solita battaglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Inizia oggi alle 20.30 l’avventura nei playoff delSesto San Giovanni. Partirà sul parquet di Campobasso il percorso delle rossonere targate Allianzquella che è stata per tutta la stagione l’avversaria per il quarto posto. L’anno scorso Sassari, quest’anno le molisane con l’obiettivo di conquistare l’accesso ancora una volta alla semifinale. La stagione dice che le squadre si equivalgono per davvero, tanto che le due sfide di campionato sono terminate con un successo per parte con 4 punti di scarto. La bilancia illa fa pendere dalla propria parte grazie alla vittoria netta ottenuta in Coppa Italia, La Magnolia invece grazie al fattore campo conquistato grazie al quoziente canestri globale di tutte le 24 giornate. "Siamo ai playoff, vanno tirate fuori tutte le energie che abbiamo su entrambi i lati del campo - ...