Zancan | Per 4 dell’Inter il valore è clamorosamente aumentato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 aprile 2024)si focalizza sulla rosaconcentrandosi in particolare su quattro giocatori, che a detta sua, sono aumentati didopo lo scudetto.? Federicoa Sky Sport si esprime così sui nerazzurri: «Dobbiamo capire se l’Inter dovrà operare a delle cessioni come nelle stagioni passate. Per una società che ha fatto una stagione così, potrebbero arrivare delle offerte per i vari Barella, Dimarco, Bastoni, Lautaro Martinez. Giocatori che hannoil loro, ma l’Inter ha fatto capire di voler mantenere questo gruppo con degli inserimenti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...