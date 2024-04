Zaki | Ilaria Salis trattata in modo inaccettabile

(Di mercoledì 24 aprile 2024)non può esserein questoe la sua liberazione merita più impegno da parte del governo italiano. Parola di Patrick, ospite di quella che è first appeared on il manifesto.

Il disegno del suo volto e delle catene alle caviglie di Gianluca Costantini è diventato icona della battaglia sul caso dell’insegnante detenuta in condizioni disumane in Ungheria (bologna.repubblica)

Il ministro Carlo Nordio: “La richiesta per i domiciliari in Ungheria è un passo in avanti sulla strada giusta” (repubblica)

Caso Salis , ne parla anche Patrick Zaki nel corso della puntata di Verissimo in onda su Canale 5 il 17 marzo. A Silvia Toffanin lo studente egiziano chiede di poter chiamare l'attenzione sulla ragazza detenuta a Budapest perché un'italiana non può essere trattata in questo modo. "Sono ... (iltempo)

zaki al Parlamento di Strasburgo: "Il caso salis è inaccettabile, Roma faccia di più" - STRASBURGO - "Volevamo che Patrick fosse qui con noi perché è importante dire che la prossima legislatura continui ad occuparsi di diritti umani e di diritti delle minoranze, non solo in Europa". Lo h ...ansa

Ilaria salis, il padre: “Ambasciata rimasta a guardare”. Tajani: “Ilaria candidata Più difficile intervenire” - "Sono convinto che non siamo noi a dover lavorare per le istituzioni, sono le istituzioni che devono lavorare per noi, perché siamo cittadini e non siamo ...lapresse

Se Ilaria salis fosse liberata sarebbe un successo per l’Italia - A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose A chi affidare l’ indignazione e la speranza Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...corriere