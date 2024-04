Xbox Series X\S - ecco la stilosissima versione a tema X-Men ’97 con pad in stile action figure

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In seguito all’ardente debutto della serie X-Men ’97, Microsoft ha cambiato nuovamente le vesti diX, che ora è disponibile in un‘edizione limitata per cui è stata decorata con varie illustrazioni e vignette a mo’ di fumetto Marvel. Non è solo la console ad aver mutato le sue tinte, infatti nell’Design Lab sono stati aggiunti i controllerdai colori ispirati ai personaggi più iconici della serie come Wolverine, Magneto, Ciclope e Tempesta, per un totale di 11 gamepad. Anwith an X-Gene?! Follow & RT with #97Sweepstakes for a chance to win a customX console & controller combo, plus an extra controller, inspired by Marvel Animation’s #XMen97, now streaming on @DisneyPlus. 18+. Ends 5/20/24. Rules: ...