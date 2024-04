(Di mercoledì 24 aprile 2024) Non si saquando la novità verrà portata sui grandi schermi. La Ceo Linda Yaccarino annuncia che l'app userà un algoritmo per suggerire contenuti personalizzati. Il nome di X è apparso insieme a quello che sembra il nuovo claim dell'app: Free Speech.

X (fu twitter) cambia ancora e lancia una nuova app: sarà come un canale tv - Non si sa ancora quando la novità verrà portata sui grandi schermi. La Ceo Linda Yaccarino annuncia che l’app userà un algoritmo per suggerire contenuti personalizzati. Il nome di X è apparso insieme ...fanpage

La sostituzione automatica di “twitter” con “X” manda in confusione gli utenti - Per quanto possa farci male, twitter non esiste più. La scorsa estate Elon Musk ha cambiato il nome della compagnia in X, senza riuscire però ad attuare a pieno questo cambiamento. Il dominio principa ...wired

Divulgazione e ricerca: Addio twitter (X), salve Reddit - Dopo l'esodo da twitter, alcuni scienziati hanno provato Reddit per interagire con i colleghi, fare divulgazione e reperire dati per le ricerche. Come funziona E, soprattutto, è una via percorribile ...ilbolive.unipd