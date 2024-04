WTA Madrid 2024 | Lucia Bronzetti vince all’esordio ed ora affronterà Rybakina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ottimo esordio dinel WTA 1000 di. La tennista romagnola si è qualificata per il secondo turno del torneo spagnolo dopo aver sconfitto in due set la francese Varvara Gracheva, numero 91 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-3 6-3 dopo un’ora e undici minuti di gioco. Con questo successosi regala sicuramente una sfida molto affascinante con la kazaka Elena, testa di serie numero quattro e fresca vincitrice del torneo di Stoccarda.ha ottenuto il 75% dei punti quando ha servito la prima, ma è soprattutto con la seconda che si vede la differenza tra le due giocatrici. L’azzurra ha una percentuale di realizzazione del 61%, mentre appena il 17% per la tennista transalpina. Una partita che si è messa subito bene per ...