Vuelle Cuori sospesi aspettando gli altri

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Purtroppo con la sconfitta di Tortona lasi è messa nelle mani altrui, che non è mai una bella situazione. Certo, dovrà metterci del suo battendo Cremona e forse anche sbancare Venezia, ma se Treviso fa la stessa cosa non l’acciufferà mai. Serve vincere una gara in più rispetto alla Nutribullet, ma meglio pensarci un passo alla volta. Domenica non dovrebbe essere un’impresa battere una Vanoli Cremona che verrà a Pesaro rilassata dopo aver steso Brescia ed agguantato una salvezza a cui pochi fra gli addetti ai lavori credevano ad inizio della stagione, come ricorda Andrea Pecchia: "Un risultato che per noi è un piccolo scudetto. Felici di aver smentito tutti quelli che dicevano che eravamo i favoriti per la retrocessione. Bello ribaltare il pensiero della critica - dice -, vittoria dopo vittoria. E anche nelle sconfitte abbiamo trovato qualcosa di buono. Siamo ...