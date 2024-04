Volontari ‘pro-vita’ nei consultori | governo Meloni riporta donne negli anni ’50

E' legge la norma che prevede la presenza di associazioni antiabortiste nei consultori ai quali si rivolgono le donne che intendono abortire. Le Regioni potranno avvalersi di queste associazioni "pro life", come di fatto è già accaduto in alcune realtà a guida centrodestra (in Piemonte e nel ... (ilfogliettone)

Antiabortisti nei consultori, Bruni (Pd): “Va contro il principio della laicità” - "L’emendamento approvato ieri dal Senato apre le porte all’inclusione di associazioni antiabortiste nei consultori, contro il principio della laicità del servizio sanitario pubblico". È quanto afferma ...cn24tv

Aborto: saremo anche ultimi in Europa per natalità, ma pure per welfare. Lì bisogna investire - In questi giorni non si fa altro che parlare della legge sull’aborto, in quanto il governo ha approvato un emendamento al Pnrr per finanziare la presenza di obiettori di coscienza all’interno dei cons ...ilfattoquotidiano

Aborto, volontari pro-vita nei consultori: norma è legge/ “Regioni aiutino le donne, serve informazione” - Norma volontari pro-life all'interno dei consultori è legge nel Decreto PNRR: Malagola (FdI) “piena applicazione legge sull'aborto, nessuna limitazione” ...ilsussidiario