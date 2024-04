(Di mercoledì 24 aprile 2024) Pubblicato il 24, 2024 (Adnkronos) – Giovedì nero domani 25per chi ha previsto un viaggio in aereo in. Saranno infatti cancellati – secondo quanto riferiscono i media francesi – il 75% deiall'aeroporto di Parigi Orly e 65% a Parigi Roissy Charles de Gaulle a causa dello sciopero dei controllori di volo. A Marsiglia si prevede il 65% deicancellati, il 60% a Tolosa e il 70% a Nizza. La Sncta, il principale sindacato dei controllori di volo, riferisce il canale all news francese 'Bfm', ha minacciato anche di fare sciopero i 9, 10 e 11 maggio. — [email protected] (Web Info)

Il 25 Aprile cade di giovedì, per cui i fortunati che ne hanno la possibilità possono organizzare un bel ponte , ma come sono le previsioni Meteo per chi rimane a Bollate, a Garbagnate, a Paderno o a Saronno? Sono tutt’altro che favorevoli. Stando a Il Meteo .it, solo giovedì 25 Aprile non è prevista ... (ilnotiziario)

Lo sciopero dei controllori di volo paralizza i cieli Giovedì nero domani 25 aprile per chi ha previsto un viaggio in aereo in Francia . Saranno infatti cancellati - secondo quanto riferiscono i media francesi - il 75% dei Voli all'aeroporto di Parigi Orly e 65% a Parigi Roissy Charles de Gaulle a ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Giovedì nero domani 25 aprile per chi ha previsto un viaggio in aereo in Francia . Saranno infatti cancellati – secondo quanto riferiscono i media francesi – il 75% dei Voli all'aeroporto di Parigi Orly e 65% a Parigi Roissy Charles de Gaulle a causa dello sciopero dei controllori di ... (periodicodaily)

voli a rischio per la Francia il 25 aprile: tutte le cancellazioni - (Adnkronos) – Giovedì nero domani 25 aprile per chi ha previsto un viaggio in aereo in Francia. Saranno infatti cancellati – secondo quanto riferiscono i media francesi – il 75% dei voli all'aeroporto ...sardegnareporter

Schianto in scooter e volo oltre il guardrail: un ferito grave - Incidente stradale, probabilmente autonomo ma sono in corso accertamenti, nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 aprile 2024 a Rapallo. Un uomo di mezza età che stava percorrendo via Cerisola ha ...genovatoday

NBA, i risultati della notte (24 aprile): colpi di Indiana e Dallas che impattano le serie. Minnesota va sul 2-0 - Nuova notte di playoff negli USA e l’Nba ha regalato tre sfide imperdibili. Si trattava di gara-2 per Minnesota e Phoenix, con i Timberwolves avanti 1-0; ...oasport