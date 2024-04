(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) – Giovedì nero domani 25per chi ha previsto un viaggio in aereo in. Saranno infatti cancellati – secondo quanto riferiscono i media francesi – il 75% deiall'aeroporto di Parigi Orly e 65% a Parigi Roissy Charles de Gaulle a causa dello sciopero dei controllori di volo. A Marsiglia si

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di sabato 13 aprile, in diretta. « L'Iran ha lancia to anche missili da crociera con tempi di percorrenza inferiori rispetto ai droni ». Giordania: «Abbatteremo qualsiasi drone iraniano nel nostro spazio aereo» (corriere)

voli a rischio per la francia il 25 aprile: tutte le cancellazioni - (Adnkronos) - Giovedì nero domani 25 aprile per chi ha previsto un viaggio in aereo in francia. Saranno infatti cancellati - secondo quanto riferiscono i media francesi - il 75% dei voli all'aeroporto ...reggiotv

Tiro a volo, Preolimpico Doha 2024: nel trap femminile pass per francia e Kazakistan. Jessica Rossi 15ma - Si è conclusa la prima delle quattro gare in programma nel torneo finale di qualificazione olimpica di tiro a volo, in corso a Doha, in Qatar: nel trap ...oasport

Turismo in forte crescita per l’estate 2024: 66 milioni di arrivi in Italia - La previsioni di Demokopika per l’estate 2024: Italia tra le “più virtuose” in Europa per un minore tasso di inflazione turistica, ma pesa il caro prezzo dei servizi di trasporto.quifinanza