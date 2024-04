Volevo pagare | Piero Fassino denunciato per tentato furto in aeroporto

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il deputato del Pdè statoper ildi un profumo del valore di 100 euro in un duty free shop all'di Fiumicino. L'episodio risale al 15 aprile ed è stato riportato da Il Fatto Quotidiano. Quella mattina, racconta il giornale diretto da Marco Travaglio, l'ex ministro della Giustizia stava aspettando l'aereo diretto a Strasburgo, dove doveva partecipare ai lavori della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Secondo la ricostruzione offerta,, una volta superati i controlli di routine, si è fermato al duty free e ha preso una confezione di profumo da donna di una marca molto conosciuta. "comprarlo per mia moglie", ha spiegato poi. Nel momento in cui l'esponente del Pd aveva ...

