Volete sembrare più adulti capita anche questo? Vestitevi così

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In un'epoca in cui si fa a gara perpiù giovani, c'è chi ambisce al contrario. Come si utilizzano abiti e accessori perpiù maturi, o semplicemente all'altezza del proprio ruolo in un contesto lavorativo? La celebre Vanessa Friedman ha detto la sua. E noi siamo d'accordo (e vi spieghiamo come riuscirci in pochi semplici tips)