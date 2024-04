Voglio solo far l’amore con te | il tentato stupro dell’agente al detenuto nel carcere Beccaria di Milano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La tentata violenza sessuale nei confronti di Amin Hachouch la racconta lui stesso al pubblico ministero che indaga sugli agenti torturatori all’IPM Cesaredi. L’episodio fa parte di quelli che hanno fatto finire in arresto 13 agenti di polizia penitenziaria con le accuse di tortura, maltrattamenti e falso. Nell’ordinanza del Giudice delle Indagini Preliminari Stefania Donadeo a pagina 58 parte il racconto del ragazzo. Che in una serata di fine novembre si sveglia perché uno degli agenti gli mette una mano sul sedere. E gli sussurra: «Stai tranquillo,farcon te». Hachouch non conosce il nome del poliziotto ma reagisce. Colpisce a pugni l’operatore, lo allontana, e il trambusto risveglia il compagno di cella. Che lo aiuta a cacciare l’agente. L’ufficio del ...

«Hanno spaccato un mio amico, giuro. C’aveva qua sul labbro l’impronta degli stivali. Quello che so, quello che ho visto con i miei occhi. Delle guardie gli hanno spaccato la faccia con gli stivali». Tredici agenti della polizia penitenziaria sono finiti in carcere con l’accusa di violenze nella ... (open.online)

pestaggi , minacce e torture . Con relazioni di servizio falsificate per «aggiustare le cose», per dare spiegazioni alla violenza evidente sul volto e sul corpo dei giovanissimi detenuti del carcere minorile Cesare Beccaria di Milano . Tredici agenti della Polizia penitenziaria sono stati arrestati e ... (linkiesta)

A raccontare l’orrore del carcere minorile Beccaria di Milano sono le testimonianze delle vittime. «Sono arrivati sette agenti, mi hanno messo le manette e hanno cominciato a colpirmi» racconta ai […] The post Milano , il «sistema» Beccaria : torture e violenze nel minorile first appeared on il ... (ilmanifesto)

Violenze in carcere: giovani e deboli non sono spazzatura da eliminare - Violenze in carcere: giovani e deboli non sono spazzatura da eliminare di Francesco P. Esposito * ...osservatoriosullalegalita

milano, violenze al beccaria, agenti: "Eravamo abbandonati a noi stessi, per questo reagivamo violentemente" - "Eravamo senza controlli gerarchici o aiuti da parte della struttura". Sono stati ascoltati oggi, dal Gip del Tribunale di milano, cinque dei 6 agenti di Polizia Penitenziaria arrestati ieri insieme a ...primapaginanews

milano, botte nel carcere minorile: «Gravi coperture dall’alto». Le risate degli agenti dopo i pestaggi - Le botte erano così forti che a uscirne malconci non erano solo i detenuti minorenni, ma anche gli uomini in divisa che li «battezzavano». Lo raccontano le intercettazioni ...ilmessaggero