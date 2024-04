Vittoria di Svezia in bianco alla cena di stato - la Regina Silvia sorpassa tutti con il rosa acceso

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Grande festa ieri al palazzo reale svedese che èteatro di unadi gala. La famiglia regnante del paese scandinavo, infatti, ha tenuto un banchetto in onore della coppia presidenziale finlandese in visita a Stoccolma. Tra i diversi protagonisti della serata, ovviamente la Principessadiinsieme al marito Daniel. Ma l’attenzione disi è soffermata soprattutto sullae sul suo look, che non poteva passare inosservato.di, il dettaglio dell’abitodi, Principessa reale del paese scandinavo, ha presenziato al banchetto reale con un look che le donava molto. La bellezza dell’esponente della casa reale ...

Carrellata di vip alla cena di Stato organizzata alla Casa Bianca per celebrare l'amicizia tra Stati Uniti e Giappone alla presenza del primo ministro nipponico Fumio Kishida . Presenti 230 ospiti, ricevuti dal presidente degli Usa Joe Biden e d alla First Lady Jill Biden. Sulla lista degli invitati ... (liberoquotidiano)

Un colpo di scena mai successo prima, una buona dose di polemiche e tante esibizioni hanno caratterizzato la quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi andata in onda sabato 13 aprile . Al termine della puntata , infatti, non c’è stata alcuna eliminazione: tutto rimandato alla prossima ... (quotidiano)

cena dei veleni, «lesa l'immagine del Comune, l'ente si deve costituire parte civile: pronto un ordine del giorno» - «Se ci sarà un rinvio a giudizio, il Comune si deve costituire parte civile». E per questo c’è già pronto un ordine del giorno che mette il sindaco e la ...ilmessaggero

Sostegno ai bambini in stato di disagio: chef salentini uniti per una cena di beneficenza - Dopo il successo dello scorso anno, il 28 aprile torna la nuova edizione dell'evento in favore della Fondazione Onlus Daniela e Paola. L'organizzazione è a cura dell'associazione RacaleCam ...lecceprima

Burberry Biennale di Venezia 2024, la cena (e la festa) all'Harry's Bar festeggiare la creatività inglese - Non potevo ricevere un'introduzione migliore all' Harry's Bar del trovarmi in fila fuori mentre aspettavo di entrare e scorgere attorno a me dei deliziosi signori inglesi che parlavano delle gallerie ...vogue