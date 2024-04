Visite mediche a tempo in Lombardia | Tempari sono inaccettabili - ogni paziente ha i suoi bisogni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Milano – "I, che indicano i tempi medi di una prestazione medica,certamente un modo per valutare quanteposessere fatte in un determinato arcorale. Non lo nego. Ma per noi medici. E' impossibile che persone diverse con diverse patologie abbiano tutte bisogno dello stesso spazio. Il, del resto, è anche un elemento di cura. Ilo noi non lo possiamo tollerare". È la presa di posizione dell presidente dell'Ordine dei medici di Milano, Roberto Carlo Rossi, in merito alla proposta dell'assessore al Welfare della Regione, Guido Bertolaso, di una standardizzazione dei tempi delle prestazioni sanitarie per la riduzione delle liste d'attesa. "E' ...