Visibilia | Concordia risponde a pm - richiesta processo Santanché entro maggio

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Milano, 24 apr. (Adnkronos) - Paolo Giuseppe, responsabile delle tesorerie del gruppo, ha risposto per meno di tre ore alle domande della procuratrice aggiunta di Milano Laura Pedio e dei pm Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luz, titolari dell'inchiesta che lo vede indagato per truffa aggravata ai danni dell'Inps in relazione a presunte irregolarità nell'uso della cassa integrazione in deroga Covid 19, nel periodo tra ildel 2020 e il febbraio del 2022. Con lui sono indagati la ministra del Turismo Daniela Garnero Santanchè, il compagno dell'esponente di FdI Dimitri Kunz D'Asburgo e due società,Editore spa eConcessionaria srl. Al quarto piano del Palazzo di giustizia, accompagnato dal legale, il consulente esterno ha ricostruito il suo ruolo nella ...

