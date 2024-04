Vis 2008 - un cammino virtuoso Tre assi per puntare al tricolore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Si avvicina l’esordio per il gruppo Under 19 Eccellenza di Visalle finali nazionali di categoria, in programma la prossima settimana a Chiusi, in Toscana. I ragazzi di coach Santi scenderanno in campo lunedì alle 20 contro Pistoia, prima di affrontare anche Varese e Francavilla. L’obiettivo minimo è superare il girone e arrivare ai quarti di finale: "Per noi è già un grande traguardo essere arrivati qui – dichiara il direttore generale Mauro Cavara –, dopo aver ben figurato in uno dei gironi più competitivi d’Italia: ora però vogliamo dimostrare la nostra forza, sono convinto che questa squadra possain alto. Speriamo di recuperare alcuni acciaccati e di presentarci a questo appuntamento nel migliore dei modi". Un gruppo ben amalgamato, formato da talenti di tutta la provincia: a prendersi il palcoscenico non possono che essere però ...