Violenza e diritti umani in Colombia | da Montecitorio il sostegno alla Comunità di Pace di San Jose? de Apartado?

Violenza e diritti umani in colombia: da Montecitorio il sostegno alla Comunità di Pace di San José de Apartadó - Il Comitato Permanente della Camera dei Deputati sui Diritti Umani ha ricevuto in audizione rappresentanti della Comunità Giovanni XXIII – Operazione Colomba per riferire sulla situazione dei diritti ...tpi

colombia. Alla Camera mozione di sostegno alla Comunità di San José de Apartadò - Il Comitato sui diritti umani ha sentito gli esponenti di Operazione Colomba. Boldrini: «valuteremo una nostra visita in quei territori per portare una voce al processo di pace» ...avvenire

Al via l'Expo italiana sull'energia green in colombia - È stata inaugurata a Bogotà la prima edizione di Expo GreenTech, un evento di due giorni organizzato dalla Camera di commercio italiana in colombia per promuovere le innovazioni sostenibili del nostro ...ansa