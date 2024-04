Viola come il mare 2 da oggi in anteprima assoluta su Mediaset Infinity con i primi tre episodi

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dopo più di un anno di attesa Can Yaman e Francesca Chillemi tornano finalmente conil2, disponibile dacon itreinstreaming su. L'attesa peril2 è finita: da, mercoledì 24 aprile, sono disponibili in streaming, in, sutredella nuova stagione. Tutti i fan di Can Yaman e Francesca Chillemi potranno ritrovare l'ispettore Francesco Demir e la giornalistaVitale, lasciati ormai più di un anno fa tra schermaglie ...

Chi canta la colonna sonora di viola come il mare 2 - Chi canta la colonna sonora di viola come il mare 2 Una domanda che molti spettatori si sono posti e si pongono ogni qual volta parte la sigla della famosa fiction di Canale 5. Ricordiamo che la ...tag24

