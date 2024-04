(Di mercoledì 24 aprile 2024) Firenze, 24 aprile 2024 – Il rischio è che si azzerino le vendite di vinidi largo consumo in. Secondo idella nostra regione, ilalrichiesto all’autorità di Mosca da parte dell’Associazione deie dei produttori dirussi, se introdotto, potrebbe mettere in ginocchio le esportazioni die bevandeToscana, che valgono il 30% di tutto l’agroalimentare Made in Tuscany che finisce nel mercato russo. La richiesta da parte dell’associazione deirussi è arrivata dopo che l’Unione europea ha deciso di introdurre una tariffa di 95 euro la tonnellata sui cereali provenientie ...

nasce la decima Fondazione Its Academy in Toscana . Si chiamerà Sati (Scienze aziendali tecnologia industriale) e avrà l’ Obiettivo di formare tecnici altamente qualificati per lo sviluppo o l’organizzazione delle realtà imprenditoriali di tutti i settori del territorio. Capofila della nuova ... (lanazione)

Comprendere, ancor prima che scrivere, è la sfida principale per chi allena l’intelligenza artificiale al servizio dei media. Come farlo e con che risultati sarà al centro dell’intervento di Marco Sangalli, consigliere Sesaab con delega all’innovazione e fondatore di Socialbeat, nel convegno in ... (ecodibergamo)

Vino, il super dazio del 200% dalla Russia spaventa i viticoltori toscani - Firenze, 24 aprile 2024 – Il rischio è che si azzerino le vendite di vini toscani di largo consumo in Russia. Secondo i viticoltori della nostra regione, il super dazio al 200% richiesto all’autorità ...lanazione

NBA, Butler si fa male e Phila ne approfitta con super Batum. Chicago spazza via Atlanta e resta in corsa - Rimonta Phila che ringrazia Batum, autore di 20 punti (con 5 triple nella ripresa). Butler si fa male al ginocchio e tiene in ansia Miami. Chicago avanti.sport.virgilio

Volley b1 femminile. Pulliero super a muro, ma non basta: la rimonta si spegne ai vantaggi nel 4° set. Forlì ormai bloccata a metà classifica - La Bleu Line esce sconfitta da Pavia contro la Tecnilux, nonostante una buona difesa. Forlì domina a muro ma perde per inefficacia in attacco.ilrestodelcarlino