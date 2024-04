VIDEO Scoperta una necropoli ad Amorosi - sito rinvenuto durante gli scavi per la futura Stazione Elettrica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tempo di lettura: 7 minuti La Soprintendenza ABAP per le province di Caserta e Benevento, ha presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa presso il Comune di, l’eccezionale rinvenimento di unadi epoca preromana ad(BN) nella Valle Telesina, caratterizzata da ricchi corredi funebri. L’evento ha visto la partecipazione di: Carmine Cacchillo, Sindaco di; l’Onorevole Francesco Maria Rubano; Gennaro Leva, Soprintendente ABAP per le province di Caserta e Benevento; Andrea Martelli, Funzionario Archeologo SABAP per le province di Caserta e Benevento; Michela Frapporti, Responsabile Unità di Archeologia in Sviluppo Progetti di Terna; Chiara Pietraggi, Responsabile Unità di Autorizzazioni e Concertazione Centro Sud Area Tirrenica di Terna. Laè stata ...