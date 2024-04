VIDEO – La cavalcata per la seconda stella | Inter-Milan 5-1

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’alza al cielo il ventesimo Scudetto, che vale ladella sua storia. Riviviamo lanerazzurra attraverso dieci partite: la(5-1) del 16 settembre 2023. UNO-DUE – La prima data segnata in rosso nel calendario 2023/24 dell’è quella del 16 settembre. Che vede in programma il derby contro il. Alla prima stracittadina stagionale le due squadre arrivano alla pari, con 9 punti a testa dopo tre giornate di campionato. E con uno score di quattro vittorie consecutive, per un parziale di 7-0, per gli uomini di Simone Inzaghi. Tra i rossoneri c’è voglia di rivalsa, specie dopo la doppia sconfitta nell’euroderby di Champions League. Ma già nei primi minuti il copione è lo stesso, con ...