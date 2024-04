VIDEO – Inter - rinnovi vicini! Il programma della festa scudetto | TG Flash Inter-News

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO – Sono passate poco meno di ventiquattro ore dall’ufficialità dellodell’, ma laè solo all’inizio. E avrà già un momento chiave domenica, con la parata per le vie del centro di Milano e l’abbraccio dei tifosi dopo il match col Torino. Poi si può iniziare a pensare alla prossima stagione, con tredi contratto all’orizzonte di alcuni dei grandi protagonisti del tricolore ...