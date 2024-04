Video blogger picchiato in stazione a Bologna - riprende l’aggressione e pubblica il filmato | due denunciati

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Unè statoe rapinato nei pressi delladi, dove era andato per "documentare lo stato dell'integrazione sociale" nella città, intervistando alcuni ragazzi stranieri. I fatti risalgono allo scorso mercoledì 17 aprile. Per l'aggressione, ripresa e postata su Youtube, sono statidue uomini.

