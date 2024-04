Vicesindaco Monza | Dubbi sull’intitolare a Berlusconi lo stadio Brianteo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) “Sull’intitolazione delloa Silvioci sarà da riflettere sul fatto se ci sono meno steccati ideologici“. Parola di Egidio Longoni,del Comune di, intervenuto alla trasmissione ‘una città da Serie A’ della testata giornalistica-News. “Un conto è il Silvioche ha fatto investimenti importanti sulla città di. Un conto è Silviocome figura politica – ha proseguito l’esponente del Pd -. Se votassi anch’io che posizione avrei? Preferisco astenermi, ma di sicuro c’è che siache Adriano Galliani andranno sempre ringraziati per quanto fatto sul territorio da un punto di vista sportivo“. Nei mesi scorsi, in Comune a ...

