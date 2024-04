Vicenza - approvata la clausola antifascista per le manifestazioni di piazza Centrodestra spaccato

(Di mercoledì 24 aprile 2024), 24 aprile 2024 – Ripristinata lapersugli spazi pubblici di. È stata reintrodotta dal consiglio comunale di centrosinistra la condizione ‘sine qua non’ abolita dalla precedente maggioranza di. E così, a poche ore dalle celebrazioni del 25 aprile,riporta in vita la sua anima. Spaccata la minoranza: i meloniani abbandonano l’aula al momento del voto, Lega e Forza Italia si astengono. Deliberaall’unanimità. Letto in aula il monologo di Scurati ‘censurato’ dalla Rai. L’approvazione È stato un consiglio comunale infuocato quello che ieri notte ha ripristinato laper l'accoglimento di ...

