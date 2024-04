Viaggio a Biot - un borgo delizioso sospeso tra mare e montagna che è stato la culla dei Templari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) E’ un villaggio da fiaba, un autentico scrigno di tesori dal cuore medievale, a pochi minuti dal, nell’entroterra della Costa Azzurra. È ildegli artisti tanto che vanta il marchio “Città e Mestieri d’Arte”. La sua specialità è la lavorazione del vetro, dove i maestri vetrai creano opere d’arte uniche utilizzando tecniche tramandate da generazioni e famosa per la tradizione del vetro a bolle. Ma anon ci sono solo vetrerie ma anche atelier artistici di scultori, pittori, ceramisti, gioiellieri, orafi, pellettieri che esercitano la loro passione in un ambiente autentico di un villaggio provenzale, ideale per ispirare la creatività. Pochi abitanti ma tanti turisti che, soprattutto d’estate, invadono vicoli e piazze, negozietti e gallerie d’arte e i tavolini all’aperto di numerosi bistrot. Nonostante ...