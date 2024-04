Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 aprile 2024)DEL 24 APRILE 2025 ORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN AGGIIRNAMENTO SULLA SALARIA, LA STRADA È ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBO IN ENTRAMB LE DIREZIONI A CAUSA DI UN MZZO PESANTE RIBALTATO ALL’ALTEZZA DEL KM 18 CIRCA. SULLA COLOMBO RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA VERSO OSTIA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO. TRAFFICO PARTICOLARMENTE INTENSO SULL’AUTOSTRADA A1, SI VIAGGIA INCOLONNATI DAL NODO A1/A24 FINO ALLO SVINCOLO DI ANAGNI-FIUGGI IN DIREZIONE NAPOLI. TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA FILE TRA TRIONFALE E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...