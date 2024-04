Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 aprile 2024)DEL 24 APRILEORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-FIRENZE LA CIRCONE E’ RALLENTATA A CAUSA DI GUASTO ALLA LINEA NELLA STAZIONE DI ATTIGLIANO: I TRENI VIAGGIANO A VELOCITA’ RIDOTTA SULLA TRATTA INTERESSATA, CON RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI INTERCITY E REGIONALI. E DOMANI 25 APRILE, NUMEROSI SONO GLI EVENTI SUL TERRITORIO PER LA FESTA DELLA LIBERAZIONE; APREVISTO UN CORTEO CHE PARTIRA’ ALLE 10 DA LARGO BOMPIANI CON ARRIVO ALLE 11,00 A PORTA SAN PAOLO; ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA NELL’AREA INTERESSATA; SEMPRE EPR LE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE, A LADISPOLI A ...