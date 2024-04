Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 aprile 2024)DEL 24 APRILEORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CASSIA VEIENTANA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI CASTEL DE CEVERI CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FORMELLO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, SULLA-FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E LA MAGLIANA, E SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA, IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA COLOMBO E TUSCOLANA; IN CHIUSURA L’ALLERTA METEO DELLA PROTEZIONE ...