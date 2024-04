Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 aprile 2024)DEL 24 APRILEORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA SULLA DIRAMAZIONENORD PER UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO UN CAMION E UN’AUTOVETTURA NEI PRESSI DELL’USCITA PER CASTELNUOVO DI PORTO, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA, STA PROVOCANDO DISAGI, INVECE, UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CASSIA VEIENTANA NEI PRESSI DI CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FORMELLO; E PROPRIO VERSO LA CITTA’ IL TRAFFICO RESTA INTENSO LUNGO LA RETE VIARIA; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO ALLA TANGENZIALE ...