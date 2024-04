Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2024 ore 09 | 15

(Di mercoledì 24 aprile 2024)DEL 24 APRILEORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONENORD SEGNALATO UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO UN CAMION E UN’AUTOVETTURA NEI PRESSI DELL’USCITA PER CASTELNUOVO DI PORTO, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA, STA PROVOCANDO DISAGI, INVECE, UN INCIDENTE AVVENUTO SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DI MALAGROTTA; E PROPRIO VERSO LA CITTA’ IL TRAFFICO E’ INTENSO LUNGO LA RETE VIARIA; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST; STESSA SITUAZIONE SULLA ...

Viabilità DEL 24 APRILE 2024 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO IN DIREZIONE DELLA CITTA’; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A ... (romadailynews)

Viabilità DEL 24 APRILE 2024 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO IN DIREZIONE DELLA CITTA’; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A ... (romadailynews)

Viabilità DEL 24 APRILE 2024 ORE 8.30 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULL’AURELIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DI ... (romadailynews)

Una violenta grandinata 'sveglia' Roma: strade imbiancate e viabilità paralizzata: Per tutta la giornata di oggi continua l'allerta gialla a Roma e nel Lazio diramata dalla Protezione Civile nel suo bollettino quotidiano che, nella nostra regione, riguarda particolarmente un ...

Domenica prossima c'è la 'Primavera Bordigotta': ecco i divieti e le strade percorribili: Aprosio " Via Roma " Via Romana; nel Comune di Bordighera: Via C. Augusto, Via Degli Ulivi, Via ...di consentire ai veicoli l'uso delle aree di sosta disponibili in entrata ed uscita dalla viabilità ...