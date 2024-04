Via libera alle prime norme Ue sulla violenza sulle donne

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Viadell'EurocameraUecontro le. Il testo è stato approvato con 522 voti a favore, 27 contrari e 72 astensioni e chiede leggi più severe per il contrasto dellainformatica, misure per prevenire gli stupri e una migliore assistenza per le vittime. La direttiva vieta le mutilazioni genitali, i matrimoni forzati e stabilisce che la sicurezza e il benessere delle vittime didebba essere la priorità: sarà infatti obbligatorio rendere accessibile l'assistenza sanitaria, inclusi i servizi per la salute sessuale e riproduttiva.

Anna Maria Bernini ROMA – “Io sono qui per ascoltare e per condividere con la Conferenza dei Rettori le soluzioni migliori per evitare che episodi come nei giorni scorsi si ripetano. Soluzioni che speriamo siano massivamente condivise. Non siamo mai preoccupati, finche’ noi avremo le soluzioni non ... (lopinionista)

Cittadine e cittadini umbri dicono no al regalo della destra a cacciatori e moto ciclisti. Circa 30 associazioni – ambientali e professionali, con Cai e Fie in testa – hanno protesta to contro la legge regionale, voluta dalla Lega , che consente a moto , quod e qualsiasi veicolo a moto re di circolare ... (ilfattoquotidiano)

Denim Day: ti spiego perché oggi dovresti indossare un paio di jeans (contro la violenza sulle donne) - Il Denim Day rappresenta un importante momento di riflessione e di azione per contrastare la violenza di genere e costruire una società più giusta e rispettosa, dove tutte le persone possano sentirsi ...greenme