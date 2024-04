Via libera agli aiuti Usa Ma scatta la protesta anti-Israele | 100 arresti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il Senato federale degli Stati Uniti ha approvato nella notte il pacchetto da 95 miliardi di dollari destinati all'assistenza militare a Ucraina,e Taiwan, e ha trasmesso il provvedimento alla Casa Bianca per la firma da parte del presidente Joe Biden. Il voto del Senato segna il definitivo superamento di uno stallo che si protraeva dallo scorso ottobre: per mesi, infatti, la maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentsi era opposta allo stanziamento di 61 miliardi di dollari per il sostegno militare all'Ucraina, accusando il Senato e la Casa Bianca di anteporre la sicurezza di Paesi stranieri alle priorità di sicurezza nazionale, a cominciare dal contrasto della crisi migratoria al confine con il Messico. Dopo mesi di pressioni da parte del presidente Biden, dell'omologo ucraino Volodymyr Zelensky e degli altri leader del ...