Vi porto dentro la guerra dei droni | Così usiamo gli Starlink di Elon Musk per fermare Putin

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L'uomo seduto davanti ai due monitor chiede all'operatore drone di ingrandire con lo zoom un abitato: è il villaggio di Pervomaiske. Situato alla periferia di Donetsk. I russi lo hanno da poco conquistato. Non è rimasta una casa in piedi. L'operatore restringe ancora di più il campo sul cortile...

Il ritorno dello squalo. Arriva uno scossone significativo da Tony Arbolino nella FP2 valida per il GP del Portogallo , secondo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto2 . Dopo aver raccolto zero punti in Qatar ed essersi reso protagonista di un venerdì complicato, il Vice Campione del Mondo ha ... (oasport)

Infortunio Dany Mota , problemi alla caviglia per il portoghese del Monza che lascia il campo: al suo posto entra Maldini Problemi per Dany Mota durante Monza-Napoli e il portoghese lascia il campo per Infortunio . L’attaccante dei brianzoli, vittima di una brutta caduta sulla caviglia, ha cercato ... (calcionews24)

porto di Venezia, concessione rinnovata al terminal intermodale fino al 2050 - Investimenti per 118 milioni di euro: sostenibilità, tecnologie e automazione. Di Blasio: «Il lavoro continua con i lavori del Pnrr, l’escavo dei canali, il nuovo terminal crociere e quello all'ex Mon ...veneziatoday

Delitto Mondovì, Sasha fuori dal carcere. «Incapace di intendere e volere» è stato trasferito in Rems. La famiglia lo vorrebbe in Olanda - Il 21enne olandese di 21 anni in carcere da agosto per l'omicidio del padre e di un amico a Montaldo Mondovì era in cella perché le uniche due strutture deputate ai casi come il suo erano piene ...torino.corriere

Uomo colpito da un treno dentro la galleria della stazione di Piazza Principe - Un uomo di circa 40 anni è stato colpito da un treno dentro la galleria della stazione di Genova Principe. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con l'automedica, e i vigili del fuoco. I po ...rainews