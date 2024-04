VfL Bochum vs Hoffenheim – probabili formazioni

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il VfLcercherà di alimentare le proprie speranze di sopravvivenza in Bundesliga quando venerdì 26 aprile sera accoglierà al Vonovia Ruhrstadion i pretendenti alle prime sette posizioni dell’. Le due squadre si incontrano per la prima volta dal dicembre dello scorso anno, quando la squadra di Pellegrino Matarazzo ottenne una vittoria per 3-1 alla PreZero Arena. Il calcio diinizio di VfLvsè previsto alle 20:30 Anteprima della partita VfLvsa che punto sonon le due squadre VfLI tre anni di permanenza delin Bundesliga rischiano di terminare con il pericolo della retrocessione, dopo una serie di otto partite senza vittorie e sei sconfitte. I Blues hanno pareggiato le ...

VfL bochum in Bundesliga aktuell: Diese Spiele stehen als nächstes an - Im nächsten Spiel trifft VfL bochum im eigenen Stadion auf die TSG 1899 hoffenheim, welcher aktuell auf Rang 9 in der Tabelle der Bundesliga steht. Anpfiff ist am Freitag, den 26.04.2024 um 20.30 Uhr.news.de

Saarbrücken fehlt Gaus gegen RWE, BVB und VfL bochum mit zwei Ausfällen - Rot-Weiss Essen musste nach dem 2:0 bei Waldhof Mannheim keine weitere Sperre beklagen. Saarbrücken aber schon. Denn Marcel Gaus wird gegen RWE fehlen. Der Stammspieler des FCS kassierte seine fünfte ...reviersport.de

VfL bochum gegen TSG hoffenheim live im TV und Stream: Hier läuft die Bundesliga - Das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL bochum und der TSG hoffenheim wird leider nicht live im Free-TV übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der ...fr.de