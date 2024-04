Venezia-Cremonese | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I lagunari sperano ancora nel secondo posto che significa promozione diretta, mentre i grigiorossi puntano a blindare il quarto posto.si giocherà venerdì 26 aprile 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Penzo: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lagunari sono attualmente terzi a meno tre punti dal Como secondo. La squadra di Vanoli è reduce da due vittorie consecutive che hanno permesso di allungare sulle inseguitrice e di mantenere vivo il sogno della promozione diretta. Sono dieci i punti raccolti nelle ultime cinque giornate I grigiorossi si trovano al quarto posto che vogliono difendere a tutti i costi per accedere direttamente alla semifinale playoff. La squadra di Stroppa è però reduce ...

